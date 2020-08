Kalu torna negativo al covid, si allena con Bordeaux (Di domenica 2 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 02 AGO - E' tornato ad allenarsi Samuel Kalu, il giocatore del Bordeaux risultato positivo al covid-19 lo scorso 6 luglio. Il nazionale nigeriano, dopo il periodo di isolamento e un ... Leggi su corrieredellosport

fisco24_info : Kalu torna negativo al covid, si allena con Bordeaux: Il calciatore era risultato positivo al tampone il 6 luglio - RaiSport : ?? #Kalu torna negativo al #Covid, si allena con il #Bordeaux Il calciatore era risultato positivo al tampone il… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BORDEAUX - Kalu torna negativo al covid e si allena in campo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BORDEAUX - Kalu torna negativo al covid e si allena in campo - susydigennaro : RT @napolimagazine: BORDEAUX - Kalu torna negativo al covid e si allena in campo -

Ultime Notizie dalla rete : Kalu torna Kalu torna negativo al covid, si allena con Bordeaux - Calcio Agenzia ANSA Kalu torna negativo al covid, si allena con Bordeaux

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - E' tornato ad allenarsi Samuel Kalu, il giocatore del Bordeaux risultato positivo al covid-19 lo scorso 6 luglio. Il nazionale nigeriano, dopo il periodo di isolamento e un nuo ...

BORDEAUX - Kalu torna negativo al covid e si allena in campo

E' tornato ad allenarsi Samuel Kalu, il giocatore del Bordeaux risultato positivo al covid-19 lo scorso 6 luglio. Il nazionale nigeriano, dopo il periodo di isolamento e un nuovo controllo è risultato ...

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - E' tornato ad allenarsi Samuel Kalu, il giocatore del Bordeaux risultato positivo al covid-19 lo scorso 6 luglio. Il nazionale nigeriano, dopo il periodo di isolamento e un nuo ...E' tornato ad allenarsi Samuel Kalu, il giocatore del Bordeaux risultato positivo al covid-19 lo scorso 6 luglio. Il nazionale nigeriano, dopo il periodo di isolamento e un nuovo controllo è risultato ...