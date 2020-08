Ilicic batte un colpo sui social. La foto con la moglie e il messaggio per la squadra (Di domenica 2 agosto 2020) Tutti i giornali ieri parlavano di lui, di quel calciatore così forte e così fragile, sparito all’apice della carriera. I tifosi possono adesso sorridere. Ilicic, forse proprio per stemperare la preoccupazione che sta crescendo intorno di lui, si è mostrato sui social.Il fantastista dell’Atalanta ha postato nelle storie Instagram uno scatto con la moglie, entrambi con lo sguardo sereno. La foto mette fine anche alle voci di una possibile crisi coniugale, tra le varie ipotesi formulate senza prove per dare una spiegazione a quell’apparentemente inspiegabile allontanamento dal calcio. Non solo: tra i post ha pubblicato una foto della squadra. “Grandi!”, si legge nella didascalia che celebra il traguardo raggiunto dall’Atalanta, ... Leggi su huffingtonpost

