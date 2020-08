Froz, la Stella Rossa della Breakdance (Di domenica 2 agosto 2020) Nel Gennaio 2001, si appassiona della Breakdance attraverso un video musicale, inizia ad allenarsi e praticare la Breakdance senza mai arrendersi, con la speranza di riuscire a fare della sua passione un vero e proprio lavoro da portare avanti per tutta la vita. Nel 2004, Froz entra a far parte del gruppo “Bandits” con il quale vince tanti importantissimi concorsi nazionali, tra i quali Jtb Pro championship, Freestyle session 2006, Ibc groove cup 2007, Born to the floor 2007, Extreme cruisin contest 2008. Froz, parlaci un po’ di te e del tuo percorso in Italia. Mi chiamo Roman in arte Froz, sono venuto in italia nel 1993. Mio padre era allenatore di tennis della nazionale sovietica femminile, motivo per il quale ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

