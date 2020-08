F1 Gp Gran Bretagna, secondo il regolamento Hamilton sarebbe dovuto rientrare ai box (Di domenica 2 agosto 2020) Lewis Hamilton vince anche il Gran Premio di Gran Bretagna 2020, ma che brivido nel finale: ad un solo giro dal termine arriva il cedimento della sua gomma anteriore sinistra rischiando di compromettere la corsa del britannico. Nel giro precedente anche il suo compagno di scuderia Valtteri Bottas ha avuto lo stesso problema, vedendosi costretto a rientrare ai box, mentre Max Verstappen, per evitare eventuali danni ha effettuato la sosta di sua spontanea volontà. Il problema avuto dal sei volte campione del mondo di Formula 1, però, non è stato decisivo ai fini del risultato, anche se il regolamento prevederebbe un rientro ai box in casi simili a quello verificatosi oggi. I commissari di gara, al momento, non hanno rilasciato alcun comunicato ufficiale in merito, ... Leggi su sportface

