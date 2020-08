Express – Il Manchester United chiede all’Inter 17 milioni per Sanchez (Di domenica 2 agosto 2020) C’è la richiesta del Manchester all’Inter per Sanchez Il giorno dopo il termine del campionato in casa Inter si pensa già al prossimo e in particolare al calciomercato. I nerazzurri, che saranno ora impegnati in Europa League, devono risolvere la questione relativa a Sanchez con il Manchester United. Il club inglese lascerà il giocatore ai nerazzurri fino al 6 agosto, mentre i nerazzurri vorrebbero tenerlo per tutta la durata dell’Europa League. Per fare ciò però il club di Viale della Liberazione dovrebbe acquistare il cileno a titolo definitivo. A tal proposito, secondo il tabloid Sunday Express, i Red Devils avrebbero chiesto ai nerazzurri 15 milioni di sterline, corrispondenti a quasi 17 ... Leggi su intermagazine

