Danneggia la Paolina Borghese di Canova per un selfie

In visita alla Gipsoteca di Possagno, un turista ha Danneggiato il piede della Paolina Borghese del Canova per scattarsi un selfie In visita alla Gipsoteca di Possagno (nel Trevigiano), un turista, secondo le prime indagini di nazionalità austriaca, volendosi scattare un selfie con lei ha Danneggiato un piede della Paolina Borghese dello scultore Antonio Canova. Denunciano il fatto, sul quale hanno raccolto le prime istanze i Carabinieri di Castelfranco Veneto, la presidenza della Gipsoteca ed un irato Vittorio Sgarbi, presidente della Fondazione dedicata all'artista padre del Neoclassicismo: "E' uno sfregio inaccettabile, un oltraggio all'arte e al buon senso", ha detto il ...

