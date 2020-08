Coronavirus in Toscana: morti zero, oggi 2 agosto. Ma altri 9 contagi (1 del cluster del Mugello) (Di domenica 2 agosto 2020) Nessun morto per Coronavirus, fortunatamente, anche oggi, 2 agosto, in Toscana. Ma ci sono, e non possono non preoccupare, altri 9 nuovi contagi, uno dei quali riconducibile al cluster scoperto nel Mugello. Salgono così a 10.498 i casi di positività (fra gli ultimi 9, ben 8 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening) da inizio pandemia Leggi su firenzepost

