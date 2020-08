Capocannoniere, record e Scarpa d'Oro. La gioia di Immobile: "Credendo nei propri sogni, a volte si realizzano" (Di domenica 2 agosto 2020) Con la zampata del San Paolo contro il Napoli, Ciro Immobile è entrato nella storia. Il bomber della Lazio ha infatti eguagliato il record di reti in campionato centrato da Gonzalo Higuain (36 gol in Serie A), centrato il titolo di Capocannoniere e messo le mani sulla Scarpa d'Oro. Capocannoniere. Scarpa d’oro. record di marcature in un singolo campionato eguagliato. ? KING CIRO ? pic.twitter.com/e5KE9HcL36 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 1, 2020 Un traguardo importante e prestigioso,... Leggi su 90min

