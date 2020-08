California, vasto incendio a est di Los Angeles: 7800 persone evacuate, fiamme “fuori controllo” (Di domenica 2 agosto 2020) Circa 7800 persone sono state evacuate a Los Angeles a causa di un incendio di vaste proporzioni che sta distruggendo la Cherry Valley, nella zona est della città Californiana. Le fiamme sono divampate venerdì e ad oggi sono ancora “fuori controllo”, come fanno sapere i vigili del fuoco della contea di Riverside alla Cnn. L’incendio, che è stato originato da due incendi più piccoli scoppiati uno accanto all’altro, è stato segnalato venerdì poco prima delle ore 17 nella zona vicino alla città di Beaumont: ben presto il fuoco si è avvicinato alle case e da subito sono stati impiegati 375 pompieri. L’incendio, soprannominato Apple Fire, ha già ... Leggi su ilfattoquotidiano

Un colossale incendio di 1.600 ettari è divampato nella Cherry Valley, nella California meridionale, ed è ancora fuori controllo nonostante 374 vigili del fuoco e il mezzi aerei stanno lottando da div ...

