Caldo, enorme incendio a Reggio Calabria: fronte di fuoco di 10 chilometri, case evacuate [FOTO] (Di domenica 2 agosto 2020) Non si ferma l’enorme incendio divampato ieri pomeriggio in Aspromonte, sul versante dello Stretto: le montagne e le colline che sovrastano la zona Sud di Reggio Calabria, da Cardeto a Trunca fino a Motta San Giovanni, sono completamente arse dal fuoco. Centinaia di ettari di macchia mediterranea sono bruciati. Oggi pomeriggio le fiamme hanno raggiunto la frazione marina di Lazzaro, nel territorio comunale di Motta San Giovanni, dove le fiamme hanno lambito le case e alcune abitazioni sono state evacuate a scopo precauzionale tra contrada Sant’Elia e Capo d’Armi. Sul posto stanno operando uomini della forestale e Vigili del fuoco coadiuvati dai mezzi aerei: per tutta la mattina ha agito un elicottero, nel pomeriggio un Canadair ... Leggi su meteoweb.eu

Un vasto incendio sta bruciando i boschi della contea di Riverside, in California, un centinaio di chilometri a Est di Los Angeles. Quasi 8mila persone sono state costrette a lasciare le loro case: in ...

Caldo torrido e code chilometriche verso le Dolomiti, scatta l'emergenza: in azione la protezione civile con bottigliette d'acqua

BELLUNO. Continuano le code infinite sulla A27 che, in queste giornate di caldo, per chi si trova a bordo della propria automobile, si stanno trasformando in un vero e proprio calvario. Per questa rag ...

