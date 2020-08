Allerta meteo in Lombardia In arrivo forti temporali, temperature giù (Di domenica 2 agosto 2020) Tra le 20 e le 21 di domenica è attesa una forte precipitazione anche sulla provincia di Bergamo. Tempo perturbato che caratterizzerà anche la giornata di lunedì 3 agosto. Leggi su ecodibergamo

DPCgov : ??#allertaARANCIONE domani, #3agosto, in Lombardia ed Emilia-Romagna. ??#allertaGIALLA su 10 regioni. ? Ancora piogge… - Marilenapas : RT @AllertaMeteoRER: ??Non farti sorprendere dai #temporali estivi: sono spesso insidiosi, specie quando sono intensi e accompagnati da gran… - umbriajournal_ : Maltempo, allerta arancione in Lombardia e Emilia Romagna, gialla Umbria - Notiziedi_it : Maltempo, in arrivo un forte peggioramento: diramata l’allerta meteo in dieci Regioni - marioricciard18 : Maltempo a Milano, confermata l'allerta arancione della protezione civile per forti temporali -