All'Aquila volano gli stracci tra Fratelli d'Italia e Lega. Il sindaco Biondi (FdI) revoca le deleghe agli assessori del Carroccio (Di domenica 2 agosto 2020) Tensione tra sovranisti a L'Aquila dove in consiglio comunale la Lega e Fratelli d'Italia se le sono date di santa ragione. A fare da paciere in territorio abruzzese è arrivata ieri la leader di FdI, Giorgia Meloni. La frattura è si è consumata sotto il sole cocente di metà luglio quando il capogruppo in consiglio comunale della Lega, Francesco De Santis, ha affermato di vergognarsi dell'operato dell'amministrazione. Un atteggiamento che ricorda vagamente, neanche troppo, quello di Matteo Salvini. Quando proprio un anno fa, direttamente dalle spiagge di Milano Marittima, aprì la crisi di governo con i Cinque Stelle nel Conte I. Ma in Abruzzo tira tutta un'altra aria. O almeno così sembra. Il sindaco Pierluigi Biondi (nella foto), di ...

