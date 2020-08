Wayde Van Niekerk positivo al coronavirus: non correrà a Trieste (Di sabato 1 agosto 2020) Dal nostro partner OAsport.it La 13ma edizione del Triveneto Meeting Internazionale di atletica si disputerà a Trieste oggi, ... il quale, secondo quanto riferito da "La Gazzetta dello Sport", è ... Leggi su eurosport

infoitsport : A Gemona per allenarsi, positivo al coronavirus l'atleta sudafricano Wayde van Niekerk: era in quarantena da dieci… - infoitsport : Era a Gemona per allenarsi, positivo al Covid il campione di atletica Wayde van Niekerk - infoitsport : Positivo il fuoriclasse dell'atletica Wayde van Niekerk: oggi non correrà al meeting di Trieste - edharry1976 : RT @abuongi: #Atletica Su @Gazzetta_it di domani tutti i dettagli del caso di positività al #COVID19 di @WaydeDreamer Van Niekerk In tomor… - abuongi : #Atletica Su @Gazzetta_it di domani tutti i dettagli del caso di positività al #COVID19 di @WaydeDreamer Van Nieker… -