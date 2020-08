Strade Bianche, derubato il camion della Trek-Segafredo: i ladri segano il tetto e si portano via sei bici (Di sabato 1 agosto 2020) Risveglio traumatico oggi per la Trek-Segafredo, una delle squadre WorldTour impegnata nella Strade Bianche, la Classica in programma oggi sulle Strade senesi. Alcuni malviventi infatti hanno segato il tetto del camion dove erano custodite le bici della formazione femminile, portando via sei ‘Emonda‘ per un ammontare di 60.000 euro. Si tratta del modello uscito a giugno e usato da Vincenzo Nibali, che lo aveva presentato con un video postato qualche mese fa sui propri canali social. I ladri sono riusciti ad entrare nell’automezzo facendo un buco nel tetto con il seghetto, riuscendo così a portare via le bici delle sei ragazze della ... Leggi su sportfair

