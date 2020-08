Sassuolo-Udinese 2020, probabili formazioni (Di sabato 1 agosto 2020) Sassuolo-Udinese 2020 è valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, gara che si giocherà sabato primo agosto alle ore 20.45. Match che non ha più nulla da dire per entrambe le squadre. Il Sassuolo ha disputato una stagione molto positiva, con qualche errore in meno i neroverdi avrebbero potuto battagliare per l’Europa League. L’Udinese, dopo una stagione complicata e sudata, ha raggiunto la tanto agognata salvezza. La sfida dell’andata si concluse sul 3-0 per la squadra friulana. I marcatori furono Okaka nel primo tempo e Sema e De Paul nella ripresa. In quella partita Fofana sfornò ben due assist. In questo Sassuolo-Udinese 2020 potremmo magari vedere ancora ... Leggi su sport.periodicodaily

UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - criktrik : Sassuolo vs Udinese Prediction, Serie A – 2/8/2020 - CanaleSassuolo : Sassuolo-Udinese, l’arbitro è Amabile di Vicenza: ecco la squadra arbitrale del fischietto all’esordio in Serie A - qqmulia : Sassuolo Vs Udinese, Serie A Liga Italia 3 Agustus 2020 - vbknife : RT @CanaleSassuolo: Focus on Sassuolo-Udinese: precedenti, curiosità, quote scommesse, statistiche e gli highlights dell’ultima vi https://… -