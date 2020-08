Sanità privata, in Campania sciopero dal 3 agosto (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo la mancata firma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro nella sanità privata, Cgil Cisl e Uil hanno proclamato lo sciopero generale del comparto. Dopo 14 anni di blocco del contratto non ci sono scuse per giustificare il gravissimo atteggiamento di Aris ed Aiop che si rimangiano la pre-intesa e non sottoscrivono il contratto. “Un comportamento irresponsabile e vergognoso. Chiediamo alla Regione Campania – dicono Cgil e Fp Cgil Campania – di revocare immediatamente gli accreditamenti in essere con le strutture rappresentate in Campania da Aiop ed Aris”. In una lettera indirizzata al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, i segretari generali Nicola Ricci (Cgil Campania) e Alfredo Garzi (Fp Cgil ... Leggi su ildenaro

