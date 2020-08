Psg: Icardi a secco, bocciato e infortunato (Di sabato 1 agosto 2020) Voto del Parisien : due. Voto dell' Equipe : altro due. E pure Tuchel comincia a far capire di non aver più molta pazienza, né fiducia. Magari pensando a Cavani in vacanza autoreclusa in Uruguay. ... Leggi su gazzetta

TuttoMercatoWeb : PSG, Icardi si fa male al ginocchio. Anche l'argentino a rischio per l'Atalanta - SkySport : PSG vince la Coppa di Lega: Lione ko ai rigori. Icardi, Thiago Silva e Kurzawa acciaccati - Tvottiano : @famigliasimpson @enrick81 @napoliforever89 @OltreTv @tw_fyvry @Federic01996 @MasterAb88 @ematr_86 @misterf_tweets… - vicyago66 : Si gode e non poco. - francof61060455 : Come fanno all'Atalanta a lamentarsi delle assenze del PSG, Icardi mbappè di Maria Cavani.. -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Icardi Icardi, cosa ti succede? A secco, bocciato e infortunato. E c'è chi rimpiange Cavani La Gazzetta dello Sport Icardi, cosa ti succede? A secco, bocciato e infortunato. E c'è chi rimpiange Cavani

Voto del Parisien: due. Voto dell'Equipe: altro due. E pure Tuchel comincia a far capire di non aver più molta pazienza, né fiducia. Magari pensando a Cavani in vacanza autoreclusa in Uruguay. Insomma ...

VERSO LA CHAMPIONS

Il Psg ha vinto la Coppa di Lega (competizione che dall'anno prossimo non sarà più in calendario) battendo in finale ai rigori il Lione e mettendo in bacheca il terzo titolo stagionale dopo la Ligue 1 ...

Voto del Parisien: due. Voto dell'Equipe: altro due. E pure Tuchel comincia a far capire di non aver più molta pazienza, né fiducia. Magari pensando a Cavani in vacanza autoreclusa in Uruguay. Insomma ...Il Psg ha vinto la Coppa di Lega (competizione che dall'anno prossimo non sarà più in calendario) battendo in finale ai rigori il Lione e mettendo in bacheca il terzo titolo stagionale dopo la Ligue 1 ...