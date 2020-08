Naspi e scadenza termine di presentazione: nel 2020 sono 128 giorni (Di sabato 1 agosto 2020) Quando si perde involontariamente il lavoro si ha diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione con la Naspi, se si è dipendenti. Ma l’indennità di disoccupazione va richiesta entra un termine ben preciso, pena la decadenza del diritto. Naspi e termine domanda Una lettrice scrive per chiedere Buongiorno,io sono un’insegnante precaria, ho lavorato da ottobre a fine dicembre nello stesso posto e successivamente saltuariamente nel mese di febbraio fino all’interruzione causa Covid. Avevo provato a chiedere la disoccupazione ma mi era stato detto che, dal momento che percepivo già la Naspi del lavoro precedente, dovevo attendere che terminasse quella per non perderla. Ma ad oggi, che mi è appena terminata quella vecchia, appena ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #NASPI e scadenza termine di presentazione: nel 2020 sono 128 giorni - aperegina61 : @CatalfoNunzia @radioanchio @Radio1Rai Ministro spero che nel decreto di agosto ci sia un prolungamento di Naspi in… - NotizieOra : Scadenza Naspi e senza lavoro: quali aiuti si possono avere? - orizzontescuola : Naspi, per quanti mesi spetta se non si ha subito un nuovo incarico? - 30speriltuoBus1 : ??Il modello 730/2020 per pensionati, dipendenti o con redditi assimilati ha scadenza il 30 settembre. ?Per Naspi é… -

Ultime Notizie dalla rete : Naspi scadenza Proroga Naspi e Dis-Coll estesa, bonus 600 e 1.000 euro selettivo: la bozza del decreto agosto Informazione Fiscale Come richiedere la Naspi

dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentat ...

Naspi 2020: calcolo importo durata, cos'è come funziona requisiti Inps

Naspi 2020 calcolo importo massimo e durata indennità disoccupazione: a volte può essere di difficile comprensione e, vista la grande confusione che regna tra i lavoratori e le continue domande che ar ...

dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentat ...Naspi 2020 calcolo importo massimo e durata indennità disoccupazione: a volte può essere di difficile comprensione e, vista la grande confusione che regna tra i lavoratori e le continue domande che ar ...