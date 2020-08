Napoli-Lazio, Gattuso a Inzaghi: “Ti attacco alla panchina” (VIDEO) (Di sabato 1 agosto 2020) La discussione tra Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi è impazzata nel corso di Napoli-Lazio. Mentre in campo c’era un accenno di rissa, i due tecnici hanno iniziato a discutere animatamente. L’allenatore dei capitolini ha chiesto un cartellino per il collega che ha iniziato ad inveirgli contro dicendogli “Ti attacco alla panchina”. Gli animi sono rimasti infuocati per il resto della sfida, tant’è che a fine gara è dovuto intervenire Tare bloccando il tecnico partenopeo che poi a fine gara ha ammesso che avrebbe meritato l’espulsione. Leggi su sportface

sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliLazio ?? - tancredipalmeri : Serie A final table: 1. Juventus 83 2. Inter 82 3. Atalanta 78 4. Lazio 78 5. Roma 70 6. Milan 66 7. Napoli 62 - beinsports_FR : [?? LIVE - 20H45] ???? ?? Votre Multiplex #SerieA en direct sur beIN SPORTS 1 et : ?? beIN 2 : Juventus - Roma ?? MAX… - cn1926it : #NapoliLazio, la società: “Successo meritato. Si apre il cassetto dei sogni” - infoitinterno : Napoli-Lazio: Insigne si strappa e scoppia in lacrime. Barcellona a rischio? -