Matteo Salvini Papeete, scontro in spiaggia con il vicesindaco dem Veronica Proserpio (Di sabato 1 agosto 2020) Matteo Salvini è tornato al Papeete Beach. Anche quest’anno ha scelto come meta della sue vacanze Milano Marittima. Il Leader della Lega però non trova pace neppure fuori dal Parlamento. Mentre se ne stava rilassato in spiaggia, Salvini ha avuto uno scontro verbale con il vicesindaco del comune di Proserpio, Veronica Proserpio. La donna si è avvicinata all’ombrellone di Salvini e ha iniziato a parlargli attirando l’attenzione di tutti quanti. La stessa Proserpio poi ha postato il tutto su Facebook. Nel video della vicesindaco dem si vede benissimo quanto accaduto con Salvini e soprattutto non sono passate ... Leggi su urbanpost

