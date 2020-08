Ma che fine ha fatto l’App Immuni? (Di sabato 1 agosto 2020) 00:00 Mattarella dà lezione ai no mask, dice La Stampa. Il Presidente della Repubblica spiega che la libertà non è far del male agli altri. Un concetto che va verificato… 01:12 Anche Ricolfi sul Messaggero dice che siamo negazionisti e ci spiattella le sue note conoscenza mediche e scientifiche sul motivo per il quale ora la malattia colpisce meno. 02:40 Intanto il Pil italiano ieri ha perso il 12,4% in un trimestre 02:55 Il Consiglio di Stato si è opposto alla richiesta del Tar di desecretare le carte del Comitato tecnico scientifico. 03:51 Dove è finita la app Immuni? Solo 23 segnalazioni di positivi. 04:30 Interessante il pezzo di Fubini di oggi sul Corriere della Sera che ricorda una frase di Friedman “nessun pasto è gratis” per affiancarla allo scostamento di bilancio. 06:00 Sala intervistato dal ... Leggi su nicolaporro

borghi_claudio : Lascio (momentaneamente) Roma e la mia casetta SENZA ASCENSORE. Un ringraziamento a mio papà che, a 80 anni, si è f… - matteosalvinimi : La Regione Lazio mi vuole denunciare? Molto bene, li invito a farlo, così i cittadini di Roma e del Lazio sapranno… - francescocosta : E se alla fine Trump non accettasse l'esito del voto? Ci sono cose che potrebbe fare per restare al potere nonostan… - Ernesto29296958 : Ma che fine ha fatto l'App Immuni? ?????????????????????? - pepe_ita : ?? [Zuppa di Porro] Ma che fine ha fatto l'App Immuni? (1° ago 2020) -

Ultime Notizie dalla rete : che fine La Corte dei Conti al Comune di Alessandria: “Che fine hanno fatto i T-Red?” La Stampa Apertura rinviata per le fiere: il governo deciderà entro il 9 agosto

Il decreto del 30 luglio in Gazzetta, insieme alla proroga dello stato di emergenza prevede che le regole del Dpcm del 14 luglio e in vigore fino al 31 luglio saranno valide per altri 10 giorni Il via ...

Banche, crediti deteriorati in calo.In Italia Npl ratio netto dal 10,4 al 3,2%

Banche, Abi: in 2019 crediti deteriorati in Europa in calo a 1,5% - Nel 2019 è proseguito il processo di miglioramento della qualità dell'attivo dei gruppi bancari europei, in un contesto di rafforzam ...

Il decreto del 30 luglio in Gazzetta, insieme alla proroga dello stato di emergenza prevede che le regole del Dpcm del 14 luglio e in vigore fino al 31 luglio saranno valide per altri 10 giorni Il via ...Banche, Abi: in 2019 crediti deteriorati in Europa in calo a 1,5% - Nel 2019 è proseguito il processo di miglioramento della qualità dell'attivo dei gruppi bancari europei, in un contesto di rafforzam ...