Lombardia: mozione di sfiducia per Attilio Fontana (Di sabato 1 agosto 2020) Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana dovrà fronteggiare giorni incandescenti. Le accuse sono tantissime, e tutte "giuste" Il presidente della Regione Lombardia si vede accusato di cattiva gestione dell'emergenza Covid-19, ritenuta da molti un vero e proprio fallimento. I primi ad annunciare la mozione di sfiducia, i 5 Stelle, costringendo Fontana a difendersi dall'indagine per frode in pubbliche forniture. Al Movimento 5 Stelle si sono poi accodati Azione Lombardi Civici Europeisti e PD. Le accuse rivolte al presidente della Regione Lombardia comprenderebbero anche una "scia di bugie" in relazione a un'azienda vicina al presidente e alla sua famiglia. Presa di posizione L'indagine ...

