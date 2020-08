La grafica di PS5 e Xbox Series X gli si sta ritorcendo contro - editoriale (Di sabato 1 agosto 2020) Può la potenza grafica rivelarsi un boomerang? Se volete la risposta, chiedete a Sony e Microsoft, che stanno scoprendo cosa vuol dire avere console (sulla carta) molto potenti ma senza avere la capacità di trasmettere agli utenti tale miglioramento visivo. Gli eventi in streaming stanno raccontando, un pezzo alla volta, il futuro videoludico che verrà. Ma tra uno Spider-Man: Miles Morales che prima è un sequel, poi una rimasterizzazione e poi, no, è davvero un nuovo gioco, però più piccolo; e un Halo: Infinite che preannuncia grandi cose e poi, invece, delude, le due società stanno scoprendo quanto sia difficile veicolare la grafica delle console e gli annunci senza maxi-eventi come l'E3 o la Gamescom.Senza la centralità di un evento dal vivo, Sony e Microsoft hanno dovuto sfruttare ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Sony e Microsoft, oggi, non riescono a comunicare la next-gen. - simoferrara99 : @BrxChannel 'Tutto ciò che verrà mostrato sarà in engine: erano quasi tutti trailer senza gameplay con una grafica… -

Ultime Notizie dalla rete : grafica PS5 PS5, nuove immagini in 4K mostrano la grafica della console next-gen di Sony Techradar WRC 9 sfrutterà il pieno potenziale delle console next-gen

Come puoi leggere dalla nostra prova, WRC 9 sembra già molto promettente in quanto il suo motore da rally su licenza ufficiale ruggisce senza sosta in vista dell'uscita prevista per il prossimo 4 sett ...

Ecco le TV Sony per la Playstation 5

Le particolari caratteristiche della prossima Playstation hanno dato modo a Sony di sviluppare un vero e proprio ecosistema hi-tech che si muoverà attorno alla prossima "milestone" dell'intratteniment ...

Come puoi leggere dalla nostra prova, WRC 9 sembra già molto promettente in quanto il suo motore da rally su licenza ufficiale ruggisce senza sosta in vista dell'uscita prevista per il prossimo 4 sett ...Le particolari caratteristiche della prossima Playstation hanno dato modo a Sony di sviluppare un vero e proprio ecosistema hi-tech che si muoverà attorno alla prossima "milestone" dell'intratteniment ...