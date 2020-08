Israele, il 'popolo di Bibi Netanyahu' in rivolta: 'È tempo che si faccia da parte' (Di sabato 1 agosto 2020) Globalist offre ai lettori questo eccezionale documento-verità. La figura paterna non c'È più Liat Rotner, 33 anni, aveva esitato ad unirsi alle proteste, "perché pensavo che fossero solo per la ... Leggi su globalist

gigiostars : @espressonline @repubblica Si per favorire i NAR.. Quando anche i bambini sanno che fu orchestrato da #Francia -… - palombo_rossana : RT @Marco74507127: Io ti presi mentre seguivi le pecore al pascolo, perché tu fossi la guida d'Israele, mio popolo; (1 cronache 17: 7) htt… - michelericcia16 : @ChangeCioP @donTonio66 Dio Padre quando c era ha mandato il diluvio facendo salvare solo Noè, la famiglia e tanti… - mspagnoletto : RT @AmbEydar: La mia video-cartolina da Roma per #TishaBeav: l'Ambasciatore di #Israele all'Arco di Tito. Abbiamo mantenuto il giuramento d… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele popolo Israele, il "popolo di Bibi Netanyahu" in rivolta: "È tempo che si faccia da parte" Globalist.it Israele, il "popolo di Bibi Netanyahu" in rivolta: "È tempo che si faccia da parte"

No, stavolta “Bibi” ha fatto cilecca. Il gioco che più gli è riuscito nella sua lunga vita politica – demonizzare gli avversari - stavolta si è rivelato un boomerang per il Primo ministro più longevo ...

Israele, statue con la "faccia" di Dio: la teoria di un archeologo fa discutere

Quelle piccole figure maschili rappresenterebbero, in realtà, la faccia di Dio. È la clamorosa teoria di Yosef Garfinkel, professore all'università Ebraica, raccontata in un articolo inserito nel nume ...

No, stavolta “Bibi” ha fatto cilecca. Il gioco che più gli è riuscito nella sua lunga vita politica – demonizzare gli avversari - stavolta si è rivelato un boomerang per il Primo ministro più longevo ...Quelle piccole figure maschili rappresenterebbero, in realtà, la faccia di Dio. È la clamorosa teoria di Yosef Garfinkel, professore all'università Ebraica, raccontata in un articolo inserito nel nume ...