Incendio montagne aquilane blocca gruppo di scout, portati in salvo da intervento carabinieri (Di sabato 1 agosto 2020) L'Aquila - I carabinieri della Compagnia di L’Aquila hanno organizzato l’evacuazione del gruppo scout C.N.G.E.I. – Roma 3 – Compagnia “Ponte Rotto”, composto da quattro minorenni e nove maggiorenni, i quali stavano compiendo il tragitto “Terre Mutate” tra Campotosto (AQ) e la località aquilana di Collebrincioni. I ragazzi durante il percorso si sono trovati la strada sbarrata dal vasto Incendio che da due giorni sta interessando i boschi situati in quella zona dei Monti della Laga e non hanno potuto far altro che accamparsi in sicurezza ai margini della S.S. 80, al Km 26,300, nei pressi del bivio della S.P. 260 per Capitignano, chiedendo aiuto per essere portati al sicuro. La Centrale Operativa del Comando Compagnia, allertata dalla Sala Operativa ... Leggi su abruzzo24ore.tv

