IL PAREGGIO DI CREMONA VALE LA SEMIFINALE PLAYOFF (Di sabato 1 agosto 2020) CREMONESE – PORDENONE 2-2 GOL: 15′ pt Tremolada (rig.), 17′ Gaetano; 3′ st Burrai, 12′ Gaetano. CREMONESE (4-3-1-2): Volpe; Crescenzi (40′ st Mogos), Ravanelli (1′ st Claiton), Bianchetti, Zortea; Gustafson (40′ st Girelli), Castagnetti (26′ st Arini), Valzania; Gaetano; Celar (28′ st Ceravolo), Ciofani. A disp.: Ravaglia, De Bono, Scarduzio, Palombi, Bignami, Cella. All. Bisoli. PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Barison (22′ pt Stefani), Almici; Mazzocco, Pasa (10′ st Zammarini), Pobega (1′ st Burrai); Tremolada (10′ st Gavazzi); Ciurria, Strizzolo (16′ st Candellone). A disp.: Bindi, Passador, Stefani, Chiaretti, Ciurria, Gasbarro, Misuraca, Zanon, Bocalon. All. Tesser. ARBITRO: Baroni di Firenze. Assistenti: Miele di Torino e Annaloro di Collegno. Quarto ufficiale: Gariglio ... Leggi su udine20

Messaggero Veneto: "Il pareggio a Cremona lancia il Pordenone in semifinale playoff"

Il Pordenone chiude una sensazionale stagione regolare impattando (2-2) con la Cremonese allo 'Zini'. "Il pareggio a Cremona lancia il Pordenone in semifinale playoff", titola in taglio basso il Messa ...

Una doppietta di Gaetano ferma il Pordenone

Gol e spettacolo allo stadio Zini di Cremona in occasione della 38a giornata di campionato. La Cremonese di Bisoli ospita il Pordenone di Tesser. Entrambe le squadre hanno messo al sicuro i loro obiet ...

