I grillini commissariano la Puglia: il centrodestra si rivolge a Mattarella (Di sabato 1 agosto 2020) Si infiamma il dibattito politico dopo il via libera del Consiglio dei ministri al decreto sull’adeguamento del sistema elettorale nella Regione Puglia alla doppia preferenza di genere. Al contempo l’esecutivo ha nominato un commissario straordinario con la funzione di provvedere “agli adempimenti strettamente conseguenti” per l’attuazione del dl. Si tratta del prefetto di Bari, Antonia Bellomo. Una decisione “pericolosa” e senza “precedenti” tanto da rivolgersi al Presidente Sergio Mattarella. Così viene bollata dal centrodestra. “In Puglia si sta giocando con le istituzioni, piegandole a interessi di una parte politica. Per responsabilità del presidente uscente, il Cdm si è preso la responsabilità di scrivere un ... Leggi su laprimapagina

