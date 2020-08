Gattuso su Insigne: «Nei prossimi giorni valuteremo se può recuperare per il Barcellona» (Di sabato 1 agosto 2020) Il primo argomento trattato con Rino Gattuso ai microfoni di Sky sono proprio le condizioni di Lorenzo Insigne che è uscito dal campo dolorante prima del termine della gara. Le sue condizioni preoccupano non poco in vista della gara contro il Barcellona Massimo Ugolini parla di sensazioni migliori su Lorenzo Insigne «Speriamo ma non ho ancora la laurea da dottore, vedremo nei prossimi giorni». Sarebbe un problema più osseo che muscolare «Non lo so con precisione, non facciamo guai dicendo cose scorrette» L'articolo Gattuso su Insigne: «Nei prossimi giorni valuteremo se può recuperare per il Barcellona» ... Leggi su ilnapolista

