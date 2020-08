Crema, donna si dà fuoco e i passanti la filmano. La sindaca: “Cosa siamo diventati?” (Di sabato 1 agosto 2020) Scene incredibili oggi a Crema, dove una donna si sarebbe data fuoco in un campo nell’indifferenza generale. I testimoni del gesto estremo, infatti, non sarebbero corsi a soccorrerla, ma avrebbero ripreso la donna in fiamme con il telefonino. Sarebbero stati almeno una ventina i presenti, come ha raccontato un testimone che ha provato a spegnere le fiamme che avviluppavano la donna. A commentare l’avvenimento, certamente grave, la sindaca della città lombarda, Stefania Bonaldi. Crema, si dà alle fiamme ma non viene soccorsa Il tutto è avvenuto intorno alle 13 di oggi in un campo nei pressi di un ristorante. La donna si è cosparsa di liquido infiammabile e si è poi data alle fiamme senza che nessuno ... Leggi su thesocialpost

