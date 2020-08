Coronavirus, stop al distanziamento sui treni: Locatelli “sconcertato, è preoccupante e aumenterà il contagio” (Di sabato 1 agosto 2020) “Stupisce un po’, per non dire che sconcerta, la decisione assunta di porre fine al distanziamento sui treni. Il Comitato tecnico scientifico non è mai stato investito del problema, e non posso non dire che questa decisione desta preoccupazione e perplessità, in un momento in cui i nuovi casi di Covid-19 stanno crescendo, come mostrano i dati. C’è il rischio concreto che i viaggi in treno possano contribuire alla ripresa dell’andamento epidemico” nel nostro Paese. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute in un intervista a firma di Margherita Lopes è il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli, componente del Cts, che aggiunge: “Credo che su questo tema vada aperta una riflessione”. Insomma, l’auspicio ... Leggi su meteoweb.eu

Stop a feste, anche private, e ad ogni forma di intrattenimento musicale sia all’interno che all’esterno dei locali con obbligo della mascherina anche all’aperto. A Casamarciano il sindaco Andrea Manz ...

Locatelli: "Fine distanziamento sui treni preoccupa, serve riflessione"

