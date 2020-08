Coronavirus, in treno senza distanziamento. Locatelli: 'Preoccupa, serve riflessione' (Di sabato 1 agosto 2020) ' Stupisce un po ', per non dire che sconcerta, la decisione assunta di porre fine al distanziamento sui treni. Il Comitato tecnico scientifico non è mai stato investito del problema, e non posso non ... Leggi su leggo

bb91687509 : RT @saveriolakadima: Più contagi, ma salta la distanza sui treni. Trovo questa svolta di #trenitalia e #Italo abbastanza folle. Un modo com… - chiricanna : RT @saveriolakadima: Più contagi, ma salta la distanza sui treni. Trovo questa svolta di #trenitalia e #Italo abbastanza folle. Un modo com… - laurivirgola : RT @saveriolakadima: Più contagi, ma salta la distanza sui treni. Trovo questa svolta di #trenitalia e #Italo abbastanza folle. Un modo com… - AURORA65388938 : RT @ilmessaggeroit: #coronavirus, viaggi in treno senza distanziamento: dai posti frontali al ricambio d'aria, ecco le regole anti-contagio… - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Coronavirus, in treno senza distanziamento. Locatelli: «Preoccupa, serve riflessione» -