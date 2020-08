Come usare il verbo “stigmatizzare”? Risponde la Crusca (Di sabato 1 agosto 2020) Tratto dall’Accademia della Crusca Alcuni lettori ci chiedono se il verbo stigmatizzare, oltre al valore negativo di ‘biasimare, dispprovare’ ne abbia anche uno “neutro” assimilabile a evidenziare, sottolineare, marchiare. RispostaGià nel mondo latino il sostantivo stigma, analogamente al greco stìgma da cui deriva, voleva dire ‘bollatura’, ‘marchio’ (spesso con riferimento al segno impresso sul corpo degli schiavi), e quindi, in senso figurato, ‘marchio d’infamia’. Nella latinità esisteva pure, sebbene molto raro, il verbo stigmare ‘marchiare a fuoco’. Al suo primo apparire, nel secolo XIV, la neoformazione verbale italiana stimmatizzare, costruita sul neutro ... Leggi su linkiesta

simonebaldelli : Vi propongo di usare questo signore come testimonial della campagna #iovotono al #Referendum del 20 e 21 settembre… - rubio_chef : @matteosalvinimi Ed dopo aver passato la mattinata a studiare la migliore mossa per risvegliare la sindrome da croc… - EnricoLetta : Un’idea concreta su come usare i soldi del #MES? 1000comuni italiani remoti e lontani da dotare di centri di… - AgainFellow : @FerdinandoCave2 @Ercole1185 @matteosalvinimi non la smetto piu... bho ho solo risposto ad uno che effettivamente s… - Andinika6 : @Bgbarby0 @Dardo70m @Romy_kitty1 @EmanuelePicconi @MonEleonora @Rinascimentorom @Pandivia1 @Nicolas111971… -

Ultime Notizie dalla rete : Come usare Come usare il verbo “stigmatizzare”? Risponde la Crusca Linkiesta.it Come cambiano le impostazioni della privacy su Google

Vanno in pensione alcune estensioni di Chrome, come Password Checkup, integrate in un nuovo sistema che comprende anche strumenti di analisi della pubblicità online Google continua a compiere passi in ...

Lamorgese: «Rimpatri dei migranti con aerei e navi. Nessuno sarà regolarizzato»

Rimpatri dei tunisini anche con le navi e controlli intensificati per gli stranieri che giungono in Italia. Nel momento di massimo allarme per gli sbarchi e la curva dei contagi che riprende a salire, ...

Vanno in pensione alcune estensioni di Chrome, come Password Checkup, integrate in un nuovo sistema che comprende anche strumenti di analisi della pubblicità online Google continua a compiere passi in ...Rimpatri dei tunisini anche con le navi e controlli intensificati per gli stranieri che giungono in Italia. Nel momento di massimo allarme per gli sbarchi e la curva dei contagi che riprende a salire, ...