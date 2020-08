Caso Palamara, Md: “Davigo non può restare giudice del Csm dopo la pensione”. Ma i componenti devono durare 4 anni (Di sabato 1 agosto 2020) Respinta la ricusazione il Csm probabilmente dovrà affrontare un nuovo affondo per lasciare fuori dal processo disciplinare a carico di Luca Palamara Piercamillo Davigo. Il dottor Sottile di Mani pulite, fondatore di Autonomia e Indipendenza corrente di destra delle toghe, compie 70 anni in ottobre e dovrà come tutti i magistrati andare in pensione. Secondo Magistratura democratica, la corrente di sinistra delle toghe, questo dovrebbe comportare la sua decadenza dalla carica di consigliere del Consiglio superiore della magistratura e da giudice disciplinare contro il pm di Roma, protagonista dell’inchiesta giudiziaria di Perugia che ha svelato le manovre per influire sulle nomine degli uffici giudiziari. Magistratura democratica, che al Csm è una delle componenti del gruppo di Area, su questo ... Leggi su ilfattoquotidiano

ROMA - Via chat - che sono tanto di moda tra le toghe - invio un messaggio a Piercamillo Davigo. “Vuole fare un’intervista sul suo futuro al Csm?”. Mi risponde di no, ma l’avevo previsto. Non c’è biso ...

Andrea Orlando al TPI FEST: ” Conte è l’uomo giusto per tenere insieme il governo”

“Zingaretti non riesce più a far crescere il Pd, ma è l’uomo che ha salvato il partito. E se Zingaretti ha salvato il Pd, Conte è l’uomo che può tenere in piedi questo governo”. Così afferma il vicese ...

