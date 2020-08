Atalanta-Inter, le probabili formazioni e dove vedere il match (Di sabato 1 agosto 2020) Al “Gewiss Stadium”, Atalanta-Inter si sfidano nel match valido per la 38^ giornata di Serie A: le probabili formazioni e dove vedere il match Atalanta-Inter si sfidano nel match valido per il 38° turno della Serie A. Le squadre sono in lotta per il 2° posto alle spalle della Juventus Campione d’Italia. L’Inter ha un punto di vantaggio nei confronti dell’Atalanta, ed ha a disposizione due risultati su tre. Nell’ultima giornata entrambe le squadre hanno vinto. L’Atalanta ha vinto 2-1 in rimonta a Parma, l’Inter 2-0 contro il Napoli. Il fischio di inizio è atteso per ... Leggi su zon

Atalanta_BC : Gran finale a #BergAMO! ?? The last @SerieA dance! ? ???? #SerieATIM | 38ª giornata ?? @Inter ?? #GewissStadium ??… - Sport_Mediaset : #Atalanta, #Gasperini sogna il secondo posto: 'Arrivare davanti all'#Inter sarebbe un grande risultato'. Il tecnico… - tuttosport : #Inter, #Conte: 'Con l'#Atalanta giocheremo senza fare calcoli. Vogliamo prevalere' - LoSport24 : Atalanta-Inter, diretta streaming gratis e tv: dove vederla - axelcrime : @MischiGiordano @PinoVaccaro77 No,vince la Roma. L'Inter batte l'Atalanta. Così arrivano ad un punto e rosicano ancora di più. -