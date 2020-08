Apuane: morta escursionista 64enne precipitata in un canalone (Di sabato 1 agosto 2020) Veniva da La Spezia e aveva 64 anni: è morta precipitando durante un'escursione sulle Apuane, in Alta Versilia, nel territorio del comune di Stazzema (Lucca). Da quanto appreso la donna faceva parte di una comitiva ligure e stava percorrendo un sentiero sul monte Fiocca quando è finita in canalone a circa 200 metri a valle dalla cresta Leggi su firenzepost

