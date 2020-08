Appiccato incendio in un ristorante, paura in piazzale Susa (Di sabato 1 agosto 2020) Milano, 1 agosto 2020 - paura, venerdì sera, in piazzale Susa a Milano, dove è stata lanciata una bottiglietta di liquido infiammabile all'interno di un ristorante. Secondo la Polizia, intervenuta ... Leggi su ilgiorno

Agenzia_Ansa : A una settimana dall'incendio nella cattedrale di Nantes, il volontario ruandese della diocesi, fermato e poi rilas… - ohnvrmnd : la mia città sta prendendo fuoco da due giorni perché qualche coglione ha appiccato un incendio dopo l'altro per no… - Valle2980 : Un volontario del Ruanda confessa di aver appiccato l'incendio nella cattedrale di una nota città della Loira atlan… - Ski_Camicia : MALEDETTI PIROMANI ???? HANNO APPICCATO UN ALTRO INCENDIO SULLA MIA MONTAGNA, MONTE PETTINO (FOTO APPENA SCATTATE)… - purple_borahae_ : + A. YoonGi deve aver appiccato l'incendio. Dovrei seguirlo. B. YoonGi deve essere stato ucciso da quel SUV sospet… -

Milano, 1 agosto 2020 - Paura, venerdì sera, in piazzale Susa a Milano, dove è stata lanciata una bottiglietta di liquido infiammabile all'interno di un ristorante. Secondo la Polizia, intervenuta sul ...

L’Aquila, oltre 200 ettari di bosco distrutti dagli incendi. Caccia ai piromani in Abruzzo

Da Arischia a Cansatessa, l’Abruzzo brucia. Nella giornata di giovedì, intorno alle 14, il primo rogo è stato appiccato sul Monte delle Pescine, nel territorio di Arischia. Le fiamme si sono presto di ...

