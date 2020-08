Allarme nel Cilento: quarto bimbo positivo, frequentava una ludoteca. La mamma lavora in una struttura turistica (Di sabato 1 agosto 2020) Salgono a 22 i casi positivi a Pisciotta. Dopo due giorni di tregua ieri sera è arrivata la conferma di un nuovo contagio. È risultato affetto da coronavirus un bimbo di pochi anni. Il... Leggi su ilmattino

caritas_milano : L'allarme di #Caritas: Tratta di esseri umani, con Covid più violenza e sfruttamento. Nel mondo 40 milioni di vitt… - fanpage : Allarme Covid. È record di contagi - poliziadistato : Stefania, questura Bolzano, con un collega ritrovano una bimba autistica dopo l’allarme lanciato dal papà. Era in u… - bassairpinia : M5S, Iovino: “Allarme focolai Covid nel Nolano, ma da De Luca l’ennesima ordinanza da sceriffo” -… - GastoneMappini : RT @Primula23353243: Mandare a processo il capo dell’opposizione dopo aver chiesto i pieni poteri in Parlamento è segno di una preoccupante… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme nel

Il Mattino

Omicidio-suicidio a Vinovo. Nella giornata di oggi, venerdì 31 luglio, sono stati trovati due corpi privi di vita in un appartamento. A fianco a loro una pistola. Non è ancora chiara la dinamica dell’ ...Roma, 1 ago. (askanews) - E' un fine settimana di fuoco quello descritto dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: la massima allerta è prevista questo fine settimana in ben 14 ...