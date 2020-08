A Hong Kong sta succedendo quello che si temeva sarebbe successo (Di sabato 1 agosto 2020) Il governo cinese sta applicando ferocemente la nuova contestata legge sulla sicurezza, reprimendo con violenza l'opposizione Leggi su ilpost

sandrogozi : Ennesima violazione da Pechino dell'autonomia di #HongKong, dello Stato di diritto e della democrazia. Nonostante g… - amnestyitalia : Hong Kong, respinte le candidature di 12 attivisti del movimento per la democrazia tra cui il noto oppositore Joshu… - ItaliaViva : Non possiamo far finta di non vedere cosa succede in alcuni paesi con i quali abbiamo relazioni internazionali. Chi… - bluebocchan : Che cazzo hanno fatto daisuke e haru a hong kong??? - alebonvini_ : RT @OGiannino: Trump pensava di farlo senza averne i poteri. La Cina comunista a Hong Kong lo fa e basta. #schifo -

Hong Kong, mandato d'arresto per sei attivisti all'estero

A Hong Kong sta succedendo quello che si temeva sarebbe successo

Nelle ultime settimane il governo cinese ha rafforzato il suo controllo su Hong Kong, regione autonoma della Cina con una storia recente di proteste antigovernative molto importante. Il governo cinese ...

Le elezioni di Hong Kong sono cancellate non riviate, dice Joshua Wong

AGI - Il governo di Hong Kong vuole cancellare le elezioni, non rinviarle: è l'accusa lanciata dal leader dissidente Joshua Wong, via Twitter. "La lealista di Pechino Carrie Lam ha inscenato un grande ...

