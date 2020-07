Trump vuole obbligare i cinesi a vendere TikTok. Microsoft pronta (Di venerdì 31 luglio 2020) Arriva l’attesa stretta di Donald Trump su TikTok, azienda che ha sede negli Stati Uniti ma di proprieta’ della cinese ByteDance, accusata di essere uno strumento nelle mani di Pechino e di usare la popolare app per spiare milioni di americani. Secondo quanto riportano fonti ben informate all’agenzia Bloomberg, il decreto messo a punto dalla Casa Bianca prevede che ByteDance venda tutte le sue quote in TikTok, quelle che aveva acquisito nel 2016. pronta ad entrare in scena, secondo il New York Times, c’e’ dunque Microsoft, che sarebbe gia’ in trattative per l’acquisto del social media che in tutto il mondo e’ seguito e utilizzato da oltre 800 milioni di persone, soprattutto teenager.Non e’ chiaro quanto i negoziati tra il colosso informatico fondato ... Leggi su huffingtonpost

