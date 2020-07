Stefano De Martino e Mariana Rodriguez: le rivelazioni della modella (Di venerdì 31 luglio 2020) Nei giorni scorsi si è vociferato di una presunta relazione tra Stefano De Martino e Mariana Rodriguez. Il ballerino napoletano, da quando ha troncato il matrimonio con Belen Rodriguez, è finito nel mirino del gossip pur essendone particolarmente infastidito. Stefano DE Martino E Mariana Rodriguez: ORA PARLA LEI – I due erano stati beccati da … L'articolo Leggi su dailynews24

trash_italiano : ALESSIA ADESSO ASPETTIAMO TE CHE CI PIAZZI ANCHE FRECCIATINE SU STEFANO DE MARTINO E BELEN. - gossipblogit : Stefano De Martino, l'amico: 'C'è molto dolore' - SmorfiaDigitale : Mariana Rodriguez racconta della sua uscita in barca con Stefano De Martino: Sia... - Notiziedi_it : “Lui il mio uomo ideale?”, Mariana Rodriguez si sbottona su Stefano De Martino - Italia_Notizie : Mariana Rodriguez rompe silenzio 'Ecco cosa c'è tra me e De Martino...' -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Nelle ultime settimane, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati protagoniste delle riviste di cronaca rosa per presunta crisi coniugale, poi confermata dai diretti interessati sui social. Si è ...Il settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, ha raccolto la testimonianza top secret di un amico molto vicino a Stefano De Martino. L'anonimo ragazzo ha vissuto, in primo piano, l'addio dell'ex ...