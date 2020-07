Sorpreso a rubare col nastro adesivo l’elemosina in chiesa a Palmanova (Di venerdì 31 luglio 2020) Forse si è ispirato a qualche film visto in tv, e in effetti la scena verificatasi ieri mattina all’interno del Duomo di Palmanova sarebbe stata degna di una sceneggiatura cinematografica: un uomo che, dopo essersi avvolto del nastro adesivo, al contrario, attorno alla mano, la infila nella cassetta delle elemosine, girandola accuratamente all’interno, per alcuni minuti, per farvi attaccare tutte le monetine presenti, e due carabinieri in borghese, appostati sui banchi, come due fedeli raccolti in preghiera, che si alzano sul più bello e lo pizzicano sul fatto. Il tutto era partito dalla segnalazione del parroco che, avendo riscontrato, ultimamente, in più occasioni, degli ammanchi nelle offerte, ha pensato bene di controllare le telecamere interne della chiesa, notando un uomo ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Sorpreso rubare 12.07 / Sorpreso, come in un film, a rubare le elemosine in chiesa Il Friuli ROMA, CARABINIERE LIBERO DA SERVIZIO SORPRENDE LADRI IN SUPERMERCATO

Roma, rubano costosi alcolici in un supermercato: sorpresi da un carabiniere fuori servizio, uno di loro era anche agli arresti domiciliari

