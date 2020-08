Serie B, i verdetti non sono ancora definitivi: c’è in ballo il caso Trapani, può cambiare tanto per retrocessione e playout! (Di sabato 1 agosto 2020) E’ andata in archivio la 38ª giornata del campionato di Serie B. sono arrivati gli ultimi verdetti, però ancora non definitivi. Ma partiamo con ordine, dalle due certezze. Il Benevento e il Crotone hanno ottenuto la promozione nel campionato di Serie A, è stata anche definita la griglia dei playoff. Spezia e Pordenone entreranno in scena dal secondo turno, mentre dal primo saranno in campo Chievo-Empoli e Cittadella-Frosinone. La Juve Stabia si aggiunge al Livorno e disputerà la prossima stagione in Serie C, così come il Trapani. Ma sul club siciliano c’è un grosso punto interrogativo. L’8 agosto verrà discusso il ricorso al Coni contro la penalizzazione inflitta di 2 punti per il ... Leggi su calcioweb.eu

