Reazione a Catena, puntata 31 luglio 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente (Di venerdì 31 luglio 2020) Reazione a Catena, puntata 31 luglio 2020: anche questa sera l’appuntamento con la trasmissione di Rai1 con alla conduzione Marco Liorni si prepara a raccontare i vibranti scontri tra le squadre in gioco. Quale sarà la squadra campione e il montepremi? Il format preserale di Rai1 si fonda giochi di intuizione e di parole, e anche oggi 31/07/2020, in onda nella puntata condotta Marco Liorni su Rai1, tantissimi italiani hanno seguito le gesta provando, al contempo, a giocare a loro volta. Il preserale di Rai1 Reazione a Catena ha appena chiuso una nuova puntata. Ma che cosa è accaduto proprio in questi minuti nel finale del programma? Chi si è portato in testa ed ha ... Leggi su italiasera

italiaserait : Reazione a Catena, puntata 31 luglio 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - MariSol21843337 : @antocoppola60 Sembri posseduto stasera con reazione a catena???????? - chaptersburnn : sto guardando reazione a catena e ste tizie stanno urlando mamma mia ma che vi urlate - irlBrynhildr : Le foto in cosplay da Dia? A dir poco orribili. Il caldo? Insopportabile. Tranne sabato è una settimana che sono ri… - MMastrantuono : RT @ninofrassicaoff: DOMENICA ALLE 17.35 PROGRAMMONE STORY ULTIMA PUNTATA: tanti ospiti e speciale gioco a premi “Reazione A Catena”...si v… -