NBA – Caruso assicura: “LeBron James non ha alcuna suite presidenziale nella bolla di Orlando” (Di venerdì 31 luglio 2020) Nelle ultime ore si era insinuato un dubbio davvero particolare in merito agli alloggi dei giocatori NBA nella bolla di Orlando: LeBron James ha una suite presidenziale? Il numero 23 dei Lakers non ha rilasciato commenti sulla vicenda, mentre alcuni cestisti hanno parlato di favoritismi verso le più grandi superstar. A fugare ogni dubbio ci ha pensato Alex Caruso, guardia dei Lakers, dichiarando: “sta giusto in fondo al corridoio, è praticamente dall’altra parte degli ascensori. Metà della nostra squadra si trova si trova lassù, l’altra metà si trova qui con me. Non credo viva in modo differente, e se lo fa non in modo così diverso. Non credo che ci siano a disposizione suite presidenziali. Ho camminato ... Leggi su sportfair

supportersmagaz : #Nba Finale intenso e partita intensa nel derby di #LosAngeles Vincono i @Lakers grazie al duo Davis-James e a un C… - infoitsport : NBA, Alex Caruso: “LeBron James non ha nessuna suite presidenziale” - SportandoIT : Vogel: Caruso è un pezzo vitale per raggiungere il nostro obiettivo, il titolo NBA - infoitsport : NBA, coach Vogel loda Caruso: “È la chiave per vincere il titolo” - Dunkest : Il coach dei Lakers spende parole al miele per il suo numero 4, autore di un’ottima performance contro i Washington… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Caruso NBA, Alex Caruso rinuncia al matrimonio della sorella e resta con i Lakers a Orlando Sky Sport NBA - Lakers, record di falli per Alex Caruso contro Orlando Magic

Giocatore sempre di grande impatto e fisicità, stavolta Alex Caruso dei Los Angeles Lakers sembra aver esagerato. Nell'amichevole di sabato contro gli Orlando Magic è stato in campo per 11:40, nei qua ...

NBA - Lakers, Alex Caruso salta il primo scrimmage con Dallas

Proprio mentre i Los Angeles Lakers vanno a giocare la palla a due nella prima amichevole post Covid-19 nella bolla di Orlando contro i Dallas Mavericks, arriva la notizia che Alex Caruso non sarà a d ...

Giocatore sempre di grande impatto e fisicità, stavolta Alex Caruso dei Los Angeles Lakers sembra aver esagerato. Nell'amichevole di sabato contro gli Orlando Magic è stato in campo per 11:40, nei qua ...Proprio mentre i Los Angeles Lakers vanno a giocare la palla a due nella prima amichevole post Covid-19 nella bolla di Orlando contro i Dallas Mavericks, arriva la notizia che Alex Caruso non sarà a d ...