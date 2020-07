MotoGp, cancellati i Gran Premi di Argentina, Thailandia e Malesia già rinviati per la pandemia. Aggiunta una data in Europa (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Motomondiale di quest’anno avrà altre due corse in meno. Annunciato, infatti, la definitiva cancellazione dei Gran Premi di Argentina, Thailandia e Malesia per il 2020. I tre appuntamenti, inizialmente rinviati a causa del coronavirus, non verranno disputati in seguito alle complicazioni generate dalla pandemia. Annunciato, tuttavia, lo svolgimento di un altro Gran Premio che si aggiungerà al calendario del Campionato del mondo MotoGp 2020. L’evento segnerà il finale della stagione 2020 e si svolgerà la settimana successiva al Gran Premio della Comunità Valenciana, dal 20 al 22 novembre, in una località europea ancora non ... Leggi su ilfattoquotidiano

