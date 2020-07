Milano Marittima, vicesindaco comasca attacca Salvini in spiaggia: “Rovini il nome della città”. E lui: “Fatti un bagno” (Di venerdì 31 luglio 2020) C’è stato un battibecco tra la vicesindaco di Proserpio, comune in provincia di Como, e Matteo Salvini sulla spiaggia di Milano Marittima. Veronica Proserpio, del Partito democratico, una volta avvistato il leader della Lega le si è avvicinato e, con la “scusa” di un saluto al collega politico, ha detto a Salvini: “Rovini il nome di questa bellissima città”. “Fatti un bagno che ti rilassi, va”, ha risposto il leghista, che subito è tornato a rivolgersi alle persone che gli stavano intorno. La vicesindaco a quel punto ha continuato a controbattere: “Sono rilassatissima, sono in vacanza da 15 giorni”. A testimoniare il piccolo scontro tra la dem e ... Leggi su tpi

matteosalvinimi : In diretta da Milano Marittima. State con noi e con tanti amici della Lega. Viva la Romagna! #primagliitaliani ????… - repubblica : La vicesindaca Pd a Salvini in spiaggia: 'Rovina il nome di questa città' - LegaSalvini : ++ DOMANI MATTEO SALVINI ALLA FESTA DI MILANO MARITTIMA! ++ ?? ORE 21.00 CERVIA - MILANO MARITTIMA ???? Festa Lega -… - MariaLu91149151 : RT @DomPer888: @laltrodiego @MariaLu91149151 BE' HA FATTO CAPIRE SENZA MEZZE PAROLE CHE CHI NON LA PENSA COME IL PD E LA SINISTRA A MILANO… - Latrinaeuropa : RT @4everAnnina: #MilanoMarittima , la vicesindaca #Pd avvicina #Salvini in spiaggia: 'Rovina il nome di questa città' Lo sa, la signora,… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Marittima Milano Marittima, ragazza presa a schiaffi davanti al distributore di sigarette il Resto del Carlino Milano Marittima, vicesindaco comasca attacca Salvini in spiaggia: “Rovini il nome della città”. E lui: “Fatti un bagno”

C’è stato un battibecco tra la vicesindaco di Proserpio, comune in provincia di Como, e Matteo Salvini sulla spiaggia di Milano Marittima. Veronica Proserpio, del Partito democratico, una volta ...

Salvini dal Papeete rilancia: «Torneremo al governo e blinderemo i porti»

Il giorno dopo il voto del Senato che l'ha mandato a processo, il "Capitano" leghista è un fiume in piena MILANO MARITTIMA - Arriva direttamente dalla spiaggia del Papeete di Milano Marittima con indo ...

C’è stato un battibecco tra la vicesindaco di Proserpio, comune in provincia di Como, e Matteo Salvini sulla spiaggia di Milano Marittima. Veronica Proserpio, del Partito democratico, una volta ...Il giorno dopo il voto del Senato che l'ha mandato a processo, il "Capitano" leghista è un fiume in piena MILANO MARITTIMA - Arriva direttamente dalla spiaggia del Papeete di Milano Marittima con indo ...