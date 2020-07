Milan-Cagliari, Zenga: “Il mio futuro? Vincere a San Siro non cambierebbe nulla” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Cagliari, dopo aver battuto la Juventus, punta a chiudere il campionato in bellezza.La penultima giornata di Serie A ha visto il Cagliari battere i Campioni d'Italia sul campo della Sardegna Arena con il netto risultato di 2 a 0. In occasione dell'ultima giornata di campionato, i rossoblù scenderanno sul campo di San Siro per affrontare il Milan, ormai certo della partecipazione ai preliminari della prossima edizione dell'Europa League.Alla vigilia della gara il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, è intervenuto in conferenza stampa analizzando alcune dinamiche del match:"Avendo gli uomini contati cerco di mettere in campo la squadra migliore, di fronte a una squadra che attraversa un ottimo momento di forma. Credo che noi ... Leggi su mediagol

