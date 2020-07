Migranti, l'accordo sui decreti Salvini è durato 12 ore (Di venerdì 31 luglio 2020) La grande tempesta arriva dal mare. è quella che rischia di travolgere gli argini estremamente fragili rappresentati dalle politiche del governo sull’immigrazione. Tanto è vero che per Matteo Salvini questo è il terreno, anzi sono le acque, su cui vuole costruire la sua vittoria. Sarebbe stato raggiunto un accordo in maggioranza per modificare i decreti Sicurezza approvati quando il Movimento 5 Stelle governava con la Lega, ma questo accordo sbandierato giovedì sera è stato disconosciuto dai più venerdì mattina. Non è sopravvissuto per più di dodici ore.A dividere i partiti è ancora il nodo delle multe alle Ong che prestano soccorso in mare. ... Leggi su huffingtonpost

EureosCriss : RT @marco_gervasoni: Ridicolo. Allora perché nel governo Conte i non sbarcavano? Inoltre mettetevi d’accordo: o sono autoritaria o sono ine… - MaremmaMannara : Notizia BOMBAAAA Ho sentito da un amico amico dell' amico di un amico che la pizzolina c3ccard1 Insieme a Salv1n1 H… - vinnix63 : RT @HuffPostItalia: Migranti, l'accordo sui decreti Salvini è durato 12 ore - HuffPostItalia : Migranti, l'accordo sui decreti Salvini è durato 12 ore - ArgentinoMatteo : @matteosalvinimi stimo conte pero' per il problema. Migranti sono pienamente d'accordo con te non si possono accog… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti accordo Migranti, l'accordo sui decreti Salvini è durato 12 ore L'HuffPost Decreti Sicurezza, c'è l'accordo per cambiarli: restano le multe alle Ong ma si torna al codice di navigazione

Le multe alle Ong restano ma torna il codice di navigazione. Così cambiano i decreti sicurezza in tema migranti firmati Salvini. Fonti di maggioranza sottolineano che nell'ultimo testo che modifica i ...

Open Arms, Crimi “Stesso voto anche con Salvini al Governo”

ROMA (ITALPRESS) – Con Matteo Salvini ancora al governo “credo che il M5S avrebbe votato nella stessa maniera: è una vicenda diversa dalle precedenti che è stata affrontata con la massima autonomia”.

Le multe alle Ong restano ma torna il codice di navigazione. Così cambiano i decreti sicurezza in tema migranti firmati Salvini. Fonti di maggioranza sottolineano che nell'ultimo testo che modifica i ...ROMA (ITALPRESS) – Con Matteo Salvini ancora al governo “credo che il M5S avrebbe votato nella stessa maniera: è una vicenda diversa dalle precedenti che è stata affrontata con la massima autonomia”.