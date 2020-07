Meteo MILANO: CALDO all'apice, il picco sabato. Poi VIOLENTI TEMPORALI (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Meteo su MILANO vedrà clima infuocati sia venerdì che sabato, con temperatura che potrebbe spingersi fino a 38 gradi. Il CALDO verrà poi spazzato via da TEMPORALI energici domenica, ma ci sarà maltempo anche ad inizio settimana. Venerdì 31: quasi sereno. Temperatura da 24°C a 36°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 20 Km/h. Zero Termico: circa 4400 metri. sabato 1 agosto: sereno. Temperatura da 24°C a 38°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 2 Km/h, raffiche 18 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Domenica 2: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 25 mm. Temperatura da 22°C a ... Leggi su meteogiornale

