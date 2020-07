Malore per Attilio Fontana, il governatore: “Il fisico mi ha avvertito: devo riposarmi” (Di venerdì 31 luglio 2020) Malore per Attilio Fontana. Il presidente della Regione Lombardia non prenderà parte all’incontro della Lega a Cervia. MILANO – Malore per Attilio Fontana. Piccolo inconveniente per il presidente della Regione Lombardia che, come annunciato sui social, deve prendersi qualche giorno di stop. “Il fisico mi ha avvertito – si legge sulla sua pagina Facebook – Attilio prenditi qualche giorno di riposo. Sono costretto a disdire tutti i miei impegni dei prossimi due giorni. Con estremo rammarico non potrò essere presente a Cervia per incontrare la famiglia della Lega. Pochi giorni di riposo prima di ritornare al lavoro“. Il mio fisico mi ha avvertito: ... Leggi su newsmondo

emergenzavvf : Stamattina l'elicottero Drago 140 AW139 dei #vigilidelfuoco si è spinto oltre 37 miglia dalla costa di… - repubblica : Malore per Fontana: 'Il mio fisico mi ha avvertito, devo riposare' - fanpage : ?? Malore per Attilio Fontana - gpaolariete : RT @fanpage: ?? Malore per Attilio Fontana - giannettimarco : RT @fanpage: ?? Malore per Attilio Fontana -